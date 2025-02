Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 39-Jährige leistet Widerstand und greift Bundespolizisten mit Tritten an

Dortmund - Hamm (ots)

In der Nacht zu Montag (10. Februar) wehrte sich eine Frau im Hauptbahnhof Dortmund erheblich gegen die Maßnahmen der eingesetzten Bundespolizisten und bedrohte diese mit dem Tod. Einen Beamten verletzte die Aggressorin durch Tritte gegen das Knie.

Gegen Mitternacht wurde die Bundespolizeiwache am Dortmunder Hauptbahnhof über eine Frau informiert, die von der Weiterfahrt aus einem Zug ausgeschlossen werden sollte. Auf dem Bahnsteig zu Gleis 7 trafen die Beamten in der abfahrbereiten Bahn auf die 39-Jährige, die der Aufforderung den Zug zu verlassen, zunächst Folge leistete. Da sich die nigerianische Staatsbürgerin jedoch zunehmend aggressiver verhielt, erteilten die Uniformierten ihr einen Platzverweis für den Dortmunder Hauptbahnhof. Als die Einsatzkräfte sie daraufhin in die Richtung des Ausgangs begleiteten, bedrohte die Frau aus Hamm diese immer wieder mit dem Tode. Zudem blieb die Aggressorin mehrfach stehen, sodass die Polizisten sie schließlich an den Armen ergriffen, um sie aus dem Bahnhofsgebäude zu führen. Die Nigerianerin wehrte sich jedoch dagegen. Infolgedessen brachten die Polizeibeamten sie zu Boden und fixierten sie. Auch dabei leistete die Beschuldigte vehement Widerstand, trat mehrfach nach einem Beamten, der sich dadurch eine Verletzung am Knie zuzog, aber weiterhin dienstfähig blieb. Auf dem Weg zur Bundespolizeidienststelle ließ sich die 39-Jährige mehrfach fallen, sodass die Uniformierten sie schließlich tragen mussten.

In den Wachräumen stellten die Bundespolizisten die Identität der Frau mittels eines Fingerabdruckscans fest. Ermittlung ergaben, dass sie bereits in der Vergangenheit wegen verschiedener Gewaltdelikte polizeilich in Erscheinung getreten war. Nachdem die Einsatzkräfte sie mit den Tatvorwürfen konfrontierten, machte die Nigerianerin von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen und nachdem die Frau aus Hamm sich beruhigt hatte, wurde sie aus dem Bundespolizeirevier am Dortmunder Hauptbahnhof entlassen.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Bedrohung ein.

