Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Grenzüberschreitendes Polizeiteam stellt gefälschten Führerschein auf der Autobahn 3 sicher

Kleve - Emmerich (ots)

Am Montagvormittag, 10. Februar 2025 um 09:20 Uhr, kontrollierte ein grenzüberschreitendes Polizeiteam auf der Autobahn 3 am Rastplatz Hohe Heide eine 50-jährige Bulgarin bei der Einreise aus den Niederlanden als Fahrerin eines in Unna zugelassenen Personenkraftwagen. Im Rahmen der Kontrolle legte die Reisende ihre gültige bulgarische Identitätskarte und einen griechischen Führerschein vor. Bei der genaueren Inaugenscheinnahme des Führerscheines erkannten die Beamten, dass es sich hierbei um eine Totalfälschung handelt. Die Frau wurde daraufhin zwecks weiterer Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle durfte die Frau weiterreisen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Das grenzüberschreitende Polizeiteam Kleve / Zevenaar, ist ein binationaler Verbund verschiedener Polizeibehörden bestehend aus Beamten der niederländischen nationalen Politie Oost Nederland, der Koninklijken Marechaussee Zevenaar, der Kreispolizeibehörde Kleve und der Bundespolizeiinspektion Kleve.

Die Beamten handeln nach den Vorgaben des deutsch niederländischen Polizei- und Justizvertrages und nach jeweils nationalem Recht. Das Team führt im deutsch - niederländischen Grenzraum gemeinsame Streifen zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität durch.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell