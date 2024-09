Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Osnabrück und PI Emsland

Grafschaft Bentheim - Papenburg - Zeugen nach versuchtem Tötungsdelikt gesucht

Papenburg (ots)

Am Sonntagabend gegen 22.55 Uhr kam es im Papenburger Stadtteil "Obenende" zu einem versuchten Tötungsdelikt. Im Rahmen der umfangreichen und weiterhin andauernden Fahndungsmaßnahmen war zudem auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Hintergrund des Einsatzes ist ein Vorfall in den Abendstunden in einem Wohnhaus. Dabei wurden einer Person mit einem bislang unbekannten Gegenstand schwerste Verletzungen herbeigeführt. Diese kam unter Einsatz der Rettungskräfte schnellstmöglich ins Krankenhaus und musste notoperiert werden. Derzeit schwebt die Person weiterhin in Lebensgefahr.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Die Polizei bittet dringend um Hinweise von Zeugen, die am Abend des 22.09.2024 verdächtige Beobachtungen im Bereich "Papenburg-Bethlehem und Obermoor" gemacht haben. Hinweise werden von der Polizeidienststelle Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell