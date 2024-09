POL-EL: Nordhorn - weiße Mercedes V-Klasse beschädigt - Zeugen gesucht

Schüttorf (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 18.09.2024, 08:00 Uhr bis Freitag, 20.09.2024, 16:00 Uhr beschädigt eine unbekannte Person einen abgestellten weißen VW Polo, auf dem Parkplatz der Feuerwehr in der Bleichenstraße in Schüttorf mittels unbekannter Substanz. Die Schadenshöhe ist dabei noch nicht abzuschätzen. Zeugen werden gebeten sich bei der ...

