POL-EL: Nordhorn - Skoda Citigo beschädigt -Zeugen gesucht

Bad Bentheim (ots) - Am Samstag zwischen 15.00 Uhr bis 15.30 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Heinrich-Böll-Straße in Bad Bentheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines roten Fahrzeugs touchiert beim Ein-oder Ausparken aus einer Parklücke den dort abgestellten grauen Kia Sorento. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeistation in Bad Bentheim unter der ...

