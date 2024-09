POL-EL: Lorup - 35-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt

Nordhorn (ots) - Am Donnerstag, den 19. September kam es gegen 15:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines schwarzen Mercedes stieß dabei mit einem geparkte weiße Mercedes V-Klasse zusammen. Anschließend setzte der Verursacher unvermittelt seine Fahrt fort. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

