POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Brand in Gebäude - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Sternenfels (ots) - Nach einem Verkehrsunfall in Diefenbach ist am Mittwoch eine 58 Jahre alte Fußgängerin mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach derzeitigem Sachstand befuhr ein 35 Jahre alter Mann, gegen 12:45 Uhr, mit seinem Opel und Anhänger die Mühlacker Straße in Diefenbach als sich aus noch ungeklärter Ursache der Anhänger von ...

mehr