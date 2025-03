Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Sternenfels - Anhänger löst sich - Passantin wird verletzt

Sternenfels (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in Diefenbach ist am Mittwoch eine 58 Jahre alte Fußgängerin mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nach derzeitigem Sachstand befuhr ein 35 Jahre alter Mann, gegen 12:45 Uhr, mit seinem Opel und Anhänger die Mühlacker Straße in Diefenbach als sich aus noch ungeklärter Ursache der Anhänger von der Kupplung löste und die auf dem Gehweg befindliche Fußgängerin erfasste. Im Anschluss kam der Anhänger an einer Hauswand zum Stehen. Vor Ort waren neben Polizei auch Kräfte des Rettungsdienstes. Zeitweise musste die Fahrbahn zur Unfallaufnahme gesperrt werden.

Sabine Maag, Pressestelle

