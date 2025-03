Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Korrekturmeldung zum tödlichen Verkehrsunfall vom 5. März zwischen Bilfingen und Königsbach-Stein

Kämpfelbach (ots)

Bezug zur Pressemeldung vom 05.03.2025, 14:38 Uhr - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/5984440

Nach neuesten Erkenntnissen trug sich der tödliche Verkehrsunfall auf der L 570 zwischen Königsbach und Bilfingen anders zu, als zunächst angenommen. Demnach fuhr ein 68-jähriger VW-Fahrer mit seiner 66-jährigen Beifahrerin gegen 11:40 Uhr von Königsbach in Fahrtrichtung Bilfingen. Ein 89-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die Strecke in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Unmittelbar nach der Einmündung in einen Feldweg geriet der VW in einer leichten, langgezogenen Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache kontinuierlich nach links auf die Gegenfahrbahn. Im Verlauf kollidierten die beiden Pkw frontal miteinander. Hierbei zog sich der Mercedes-Fahrer lebensgefährliche Verletzungen zu, denen er noch an der Unfallstelle erlang. Der Lenker des VW wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Seine Beifahrerin musste nach der medizinischen Erstversorgung ebenfalls in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden.

Alexander Uhr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell