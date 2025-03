Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Wildberg - Schwerer Verkehrsunfall

Nagold - (ots)

Wildberg, B 296 -Zu einem Frontalzusammenstoß zwischen Deckenpfronn und Calw ist es am Mittwochnachmittag gekommen

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr eine 22jährige VW-Fahrerin kurz vor 17:00 Uhr auf der B 296 in Richtung Calw und kam aus bislang unbekannter Ursache ausgangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken kam der VW auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden VW. Die Unfallverursacherin wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und konnte von der FW herausgeschnitten werden. Sie wurde schwer verletzt. Die entgegenkommende 51jährige VW-Fahrerin wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. Zur Unfallaufnahme musste die B 296 bis kurz nach 21:00 Uhr voll gesperrt werden. Neben Feuerwehr, Rettungsdienst und einem Rettungshubschrauber war die Polizei mit mehreren Einsatzkräften vor Ort.

