POL-GS: Lagemeldung der Polizeistation Braunlage vom 26.11.2024

Goslar (ots) - Einbruchdiebstahl in Wohnhaus In dem Zeitraum vom 24.11.2024, 00:00 Uhr bis zum 24.11.2024, 05:00 Uhr kam es in der Postraße in Lutter am Barenberge zu einem Einbruchdiebstahl in ein Wohnhaus. Hierbei entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Diebesgut konnte nicht erlangt werden. Vermutlich wurden die bislang unbekannten Täter durch Hunde abgeschreckt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat bzw. den Tätern geben ...

