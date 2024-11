Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Lagemeldung der Polizeistation Braunlage für den Zeitraum vom 23.11.2024 bis 24.11.2024

Goslar (ots)

Braunlage

Einbruch in die ev. Trinitatiskirche

In der Zeit vom 22.11.2024, 17:00 Uhr bis zum 23.11.2024, 11:00 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter in die Trinitatiskirche der ev.-luth. Kirchengemeinde Braunlage ein. Die Täter stiegen an der Südseite der Kirche nach Aufdrücken eines Fensters in die Kirche ein. Zuvor wurden noch zwei weitere Fenster auf der Südseite beschädigt. In der Kirche wurden alle drei Opferstöcke aufgehebelt und das darin befindliche Bargeld entwendet. Bevor der oder die Täter die Kirche wieder durch das Einstiegsfenster verließen wurde ein Feuerlöscher in der Kirche entleert, um vermutlich so die Spuren zu verwischen.

An den drei beschädigten Fenstern, den drei aufgebrochenen Opferstöcken sowie an einem in der Kirche beschädigten Tisch entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von ca. 6600,- Euro.

Die Höhe des erbeuteten Bargeldes in den drei Opferstöcken wird auf ca. 100 Euro Geschätzt.

Wer Hinweise hierzu geben kann wird gebeten sich mit der Polizeistation Braunlage unter der Rufnummer 05520/93260 in Verbindung zu setzen.

i. A. Pauls, POK

