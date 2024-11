POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 25.11.2024

Goslar (ots) - Versuchter Einbruchdiebstahl in Optikgeschäft In der Zeit vom 22.11.24 18:00 Uhr bis zum 23.11.24 um 09:00 Uhr kam es in der Herzog-Wilhelm-Straße in Bad Harzburg zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein Optikgeschäft. Hierbei entstand Sachschaden an einer Schaufensterscheibe. Zeugen, die Hinweise zu der Tat bzw. den Tätern geben können, werden ...

