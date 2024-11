Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 24.11.2024

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an Verkehrsschild

Am 22.11.2024, gegen 17:30 Uhr, wurde der Polizei eine Sachbeschädigung an einem Verkehrsschild in der Kampstraße, in Höhe der dortigen Kirche, in Seesen gemeldet. Eine bislang unbekannte Person beschädigte das dort aufgestellte Vorfahrtszeichen auf bislang unbekannte Weise. Die Tat dürfte sich zwischen dem 20.11.2024 und dem 22.11.2024 ereignet haben. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Seesen in Verbindung zu setzen. Durch die Tat entstand ein Schaden von ca. 150 Euro.

i.A. Weidenfeller, POK

