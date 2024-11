POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 22.11.2024

Goslar (ots) - Im Stadtteil Ohlhof versuchten am Donnerstagnachmittag bislang Unbekannte in ein Wohnhaus einzubrechen. Der oder die Täter versuchten zwischen 15.30 Uhr und 18 Uhr gewaltsam in ein Wohnhaus in der in der Kurt-Schumacher-Straße einzudringen. Da ihnen der Einstieg nicht gelang, flüchteten sie unerkannt. Die Polizei Goslar sucht nun Zeugen für diese Tat ...

mehr