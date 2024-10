Hauptzollamt Augsburg

HZA-A: Aktionstag Schichtwechsel - bundesweite Beteiligung des Zolls/ Menschen mit und ohne Behinderung tauschen ihren Arbeitsplatz

Augsburg/Schwaben (ots)

Heute begrüßte das Hauptzollamt Augsburg zwölf Menschen mit Behinderung der Albertus-Magnus Werkstätten (AWG) Günzburg und stellte ihnen die Aufgabenvielfalt des Zolls vor.

Bereits am 10. Oktober lernten zwei Beamte des Hauptzollamts Augsburg die beruflichen Tätigkeiten der Beschäftigten der AWG näher kennen. Nun konnten die Teilnehmer der AWG im Rahmen des bundesweiten Aktionstages "Schichtwechsel" in die Welt des Zolls eintauchen. Menschen mit und ohne Behinderung in ganz Deutschland tauschen im Rahmen des Aktionstages für einen Tag ihren Arbeitsplatz und lernen durch diesen Perspektivwechsel die jeweils andere Arbeitswelt kennen.

Das Programm des Augsburger Zolls beinhaltete Vorträge über die Aufgabenvielfalt der Zollverwaltung. Einen ersten Einblick gaben die Zöllnerinnen und Zöllner zum Beispiel in die Themen Artenschutz, Produktsicherheit und Markenpiraterie. Zudem wurde über die Verbrauchsteuern Tabak, Bier und Alkohol informiert sowie eine Alkoholmessung durchgeführt. Abgerundet wurde das Programm durch die Vorstellung der Vollzugsbereiche des Zolls.

Das Thema Inklusion hat für den Zoll einen hohen Stellenwert. So liegt die Beschäftigungsquote von schwerbehinderten und ihnen gleich gestellten Menschen in der Zollverwaltung bundesweit bei rund 8 Prozent und damit sogar über der gesetzlichen Vorgabe.

Zusatzinformation:

Der Zoll ist immer auf der Suche nach motivierten Bewerber*innen (m/w/d) für den gehobenen bzw. den mittleren Dienst, die Engagement und Teamfähigkeit für den großen Einsatzbereich des Zolls mitbringen. Auch schwerbehinderte oder gleichgestellte Menschen können beim Zoll Karriere machen. Denn die Arbeitsplätze der Zollverwaltung sind prinzipiell auch für Menschen mit Handicap geeignet.

