Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 25.11.2024

Goslar (ots)

Einbruchdiebstahl in Wohnhaus

In dem Zeitraum vom 24.11.2024, 00:00 Uhr bis zum 24.11.2024, 05:00 Uhr kam es in der Postraße in Lutter am Barenberge zu einem Einbruchdiebstahl in ein Wohnhaus. Hierbei entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Diebesgut konnte nicht erlangt werden. Vermutlich wurden die bislang unbekannten Täter durch Hunde abgeschreckt. Zeugen, die Hinweise zu der Tat bzw. den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Seesen unter 05381-9440 zu melden.

Einbruchdiebstahl in Bäckereifiliale

In dem Zeitraum vom 24.11.2024, 11:20 Uhr bis zum 25.11.2024, 04:55 Uhr ist in der Bornhäuser Straße in Seesen ein Einbruchdiebstahl in eine Bäckereifiliale verübt worden. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude. Die unbekannten Täter entkamen mit erbeuteten Diebesgut in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05381-9440 entgegen.

i.A. Hüsing, PK

