POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 26.11.2024

Goslar (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in Seesen zu einem Einbruch in eine Bäckerei.

Die bislang unbekannten Tatverdächtigen gelangten gewaltsam in das Geschäft in der Bornhäuser Straße, durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertsachen und entkamen anschließend unerkannt. Art und Umfang möglicherweise erbeuteter Wertsachen sind derzeit nicht bekannt.

Die Kripo Goslar führt ein Ermittlungsverfahren und fragt nach Beobachtungen, die mit diesem Ereignis in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise werden an die Amtsnummer (05321) 3390 erbeten.

In Langelsheim stiegen bislang Unbekannte im Laufe des Montags in ein Einfamilienhaus ein.

Zwischen 15 Uhr und 21.50 Uhr gelangten die Tatverdächtigen gewaltsam in das Einfamilienhaus in der Flachsrottenstraße und suchten verschiedene Räume heim. Anschließend verließen die Täter das Haus unerkannt. Ob Wertgegenstände erbeutet wurden, ist aktuell nicht bekannt.

Wer Beobachtungen zu möglichen Personen- oder Fahrzeugbewegungen im näheren Umfeld des Tatortes gemacht hat, wird gebeten, die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 zu kontaktieren.

Am vergangenen Wochenende wurde in der Goslarer Innenstadt ein VW ID.7 von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt.

Zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 12.15 Uhr, hatte der VW mit niederländischer Zulassung in der Glockengießerstraße in Höhe des St. Annen Gartens am Fahrbahnrand geparkt. Mutmaßlich im Vorbeifahren streifte das verursachende Fahrzeug den Pkw an der Fahrerseite und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Hinweise zum Unfallhergang, insbesondere zum flüchtigen Fahrzeug, nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

Am Montagnachmittag kam es auf der Von-Garßen-Straße in Goslar zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person.

Eine 48-jährige Bad Harzburgerin fuhr gegen 16 Uhr mit ihrem Renault auf der Von-Garßen-Straße Richtung Astfelder Straße und musste dort an der Rotlicht zeigenden Ampel abbremsen. Dieses bemerkte ein hinter ihr fahrender 32-jähriger Opelfahrer aus Goslar zu spät und fuhr auf den Renault auf. Hierbei wurde die 48-Jährige leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung dem Krankenhaus zugeführt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.500 Euro geschätzt.

