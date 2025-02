Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl - Unfallflucht - Sachbeschädigungen - Sonstiges

Aalen (ots)

Neresheim: Unfall beim Überholen

Ein 58-jähriger LKW-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 11:40 Uhr die B466 von Ohmenheim in Richtung Nördlingen. Als ihn ein 25-Jähriger mit seinem Mercedes überholen wollte, kam es zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge, bei der ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro entstand,

Aalen: Fahrzeug beschädigt

Am Donnerstag wurde zwischen 10.55 Uhr und 12 Uhr ein Mercedes in der Straße Im Kälblesrain von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Ausparken, beschädigt. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Abtsgmünd: Holzschnitzfiguren beschädigt

Im Zeitraum zwischen Sonntag und Mittwoch wurde in der Knöcklesstraße eine, beim Kreuzweg befindliche, Ölberg-Gruppe von Unbekannten beschädigt. Die Vandalen warfen Steine in die, mit Gittern gesicherte Grotte. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Abtsgmünd unter 07366/96660 zu melden.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet

Ein 54-jähriger VW-Fahrer kreuzte am Donnerstag die L1060 an der Anschlussstelle Ellwangen A7 und der L1060/L1029 Röhlingen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines Opel einer 68-Jährigen. Es kam zur Kollision, bei der ein Schaden in Höhe von rund 24000 Euro entstand.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Busfahrer touchierte am Donnerstag, gegen 9.15 Uhr, in der Haller Straße / Berliner Straße beim Vorbeifahrer den PKW eines 63-Jährigen. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Neuler: Gefährliches Überholmanöver

Am Mittwoch meldete ein 45-jähriger Bus-Fahrer der Polizei ein gefährliches Überholmanöver auf der K3234. Der Vorfall ereignete sich gegen 19.45 Uhr zwischen Leinenfirst und Schönberghof. Nach bisherigen Erkenntnissen überholte ein bislang unbenannter PKW-Fahrer in einer langgezogenen Rechtskurve - in Richtung Leinenfirst - den Bus. Sowohl der überholte Busfahrer, als auch ein entgegenkommendes Fahrzeug mussten stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Ellwangen/Rainau: Zwei Fahrzeuge entwendet

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden in Ellwangen und in Rainau-Schwabsberg zwei Fahrzeuge der Marke Audi entwendet.

In Rainau-Schwabsberg wurde ein grauer Audi S6 Avant entwendet. Dieser stand gegen 23 Uhr noch in der Hofeinfahrt in der Westerfeldstraße. Gegen 7.50 Uhr stellte der Besitzer fest, dass das Fahrzeug entwendet wurde.

Der zweite Diebstahl ereignete sich in Ellwangen im Heideweg. Hier wurde ein schwarzer Audi A6 entwendet. Nach Angaben des Halters stand das Fahrzeug gegen 21 Uhr noch in der Einfahrt. Gegen 6:15 Uhr am heutigen Donnerstag hat er das Fehlen des Audi festgestellt.

Die beiden Fahrzeuge haben einen Wert in Höhe von ca. 65.000 Euro.

In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise. Wer hat in der vergangenen Nacht oder auch schon in den Tagen davor in den betroffenen Bereichen verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aalen unter 07361/5800 entgegen.

