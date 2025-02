Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Unfallfucht

Aalen (ots)

Fellbach: Auffahrunfälle im Kappelbergtunnel

Zwei Auffahrunfälle ereigneten sich am Donnerstagmorgen im Kappelbergtunnel in Fahrtrichtung Stuttgart.

Um kurz nach 07:00 Uhr übersah eine 25-jährige Renault-Fahrerin den vor ihr verkehrsbedingt stehenden Ford einer 33-Jährigen. Es kam zum Unfall mit einem Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Gegen 07:50 Uhr kam es auf der linken Spur zu einem weiteren Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 63-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr aus Unachtsamkeit auf den vor ihm verkehrsbedingt stehenden Audi einer 32-Jährigen auf. Diesen Unfall übersah sodann ein 26-jähriger Fiat-Fahrer und fuhr seinerseits auf den nun stehenden Mercedes auf. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste der Tunnel in Richtung Stuttgart kurzzeitig gesperrt werden. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Bei beiden Unfällen wurde jeweils eine Person leicht verletzt.

Schorndorf: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Mittwochmorgen, zwischen 09:00 Uhr und 10:15 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Gmünder Straße einen dort geparkten Subaru. Der Unfall geschah mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken. Am Subaru entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Das Polizeirevier Schorndorf hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07181 2040.

Alfdorf: Unfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, gegen 07:50 Uhr übersah ein 19-jähriger VW-Fahrer an der Einmündung Obere Schloßstraße und Brühlweg einen vorfahrtsberechtigten Hyundai. Der 19-Jährige fuhr in den Brühlweg ein und kollidierte dort mit dem Hyundai. Durch den Zusammenstoß und den ausgelösten Airbag wurde der VW-Fahrer leicht verletzt. Er kam zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 4.000 Euro.

