POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Schwerlastkontrolle auf dem Parkplatz Reußenberg

Die Verkehrspolizei Kirchberg führte am Dienstag und am Mittwoch Kontrollen auf dem Parkplatz Reußenberg der A6 in beide Fahrtrichtungen durch. Im Rahmen der Kontrollen waren insgesamt 21 Beamte im Einsatz. Es wurden 52 Personen und 45 Fahrzeuge kontrolliert. Bei den Kontrollen stellten die Beamten 41 Verstöße unterschiedlicher Art fest. Unter anderem wurde in 10 Fällen gegen die Lenk- und Ruhezeiten verstoßen, 8 Mal wurde im Überholverbot überholt, in 5 Fällen benutzten Verkehrsteilnehmer während der Fahrt ein Mobiltelefon und 6 Mal war die Ladung der Lkws nicht richtig gesichert.

Im Zuge der Kontrolle wurden außerdem insgesamt etwa 3500 Euro Sicherheitsleistungen erhoben und bei zwei Fahrzeugen die Weiterfahrt untersagt.

