POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Dieseldiebstahl, Scheibe beschädigt

Aalen (ots) - Rudersberg: Wohnhausbrand Am Mittwochmittag gegen 12 Uhr kam es in der Gartenstraße aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand in einem Wohnhaus. Der Brand brach zunächst im Erdgeschoss aus und breitete sich auf das Obergeschoss aus. Drei im Haus befindliche Personen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, weshalb niemand verletzt wurde. Der Brand konnte durch die Feuerwehren Rudersberg und ...

