POL-KI: 240827.1 Kiel: Update zur Brandmittelspürhündin Naira

Kiel / Berlin (ots) - Gestern Abend nahmen Beamte den 24-jährigen Hauptbeschuldigten zum schweren Raub in Berlin fest. Er soll noch am heutigen Tage dem Haftrichter vorgeführt werden. Stephanie Lage Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Kiel Pressestelle Gartenstraße 7 24103 Kiel Tel. +49 (0) 431 160 2010 E-Mail ...

mehr