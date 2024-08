Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240827.1 Kiel: Ein Täter nach Raubtat festgenommen, ein weiterer noch flüchtig - Zeugen gesucht!

Kiel (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Am 25.08.2024 hielt sich ein 33-Jähriger gegen 19 Uhr im Schützenpark auf, als zwei Männer auf ihn zu traten und ihn ausraubten. Die Täter flüchteten zunächst, jedoch konnte im Nachgang eine der beiden Personen noch im Bereich der Tatörtlichkeit festgenommen werden. Zum Auffinden des zweiten Täters werden nun Zeuginnen und Zeugen gesucht.

Der Mann war am Sonntagabend im Schützenpark unterwegs, als er von zwei Männern angesprochen wurde, welche die Herausgabe von Geld forderten. Eine Person, die dem Geschädigten flüchtig bekannt ist, hielt dabei ein Messer in der Hand während die zweite Person hinter dem Geschädigten stehend eine Schusswaffe hielt.

Anhand einer sehr guten Beschreibung konnte ein Beschuldigter durch die eingesetzten Kollegen noch im Park festgenommen werden. Unter anderem konnten sie das Stehlgut bei der Person auffinden. Im weiteren Verlauf führten die Beamten ihn erfolgreich dem Haftrichter vor, nun befindet er sich in einer Justizvollzugsanstalt. Bereits am Vortag war er mit mehreren Verstößen im Verkehrsbereich polizeilich in Erscheinung getreten. Unter anderem führte er trotz nicht vorhandener Fahrerlaubnis einen PKW, wofür ihn ebenfalls ein Strafverfahren erwartet.

Gesucht wird nun nach dem zweiten Täter, welcher die Schusswaffe hielt. Beschrieben wird er als größer als 180 cm, mit kurzen schwarzen Haaren, ohne Bart und auffällig großen Augen. Er war mit sportlicher grauer Kleidung und vermutlich schwarzen Schuhen bekleidet.

Das Kommissariat 13 ermittelt im Fall des Raubes und sucht Zeuginnen und Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Angaben zur Identität des noch nicht ermittelten Täters machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0431 / 160 3333 entgegen.

Ricarda Blucha / Polizeidirektion Kiel

Axel Bieler / Staatsanwaltschaft Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell