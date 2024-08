Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240826.4 Kiel: Zeugenaufruf nach Raubtat

Kiel (ots)

Am 24.08.2024 gegen 08:15 Uhr ereignete sich in der Rossmann Filiale am Bebelplatz eine Raubtat. Kurz nach Ladenöffnung betrat eine vermummte, männliche Person den Eingangsbereich des Geschäfts und erbeutete einen mittleren dreistelligen Geldbetrag. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach jetzigem Ermittlungsstand zwang der Täter die anwesende Mitarbeiterin unter Vorhalt eines Messers in den Kassenbereich und verlangte die Öffnung der Kasse. Im Anschluss entnahm er das Geld und flüchtete unerkannt. Die 45-Jährige beschrieb den Täter als ungefähr 180 cm groß, um die 25 Jahre alt und auffallend schlank. Bekleidet war die Person mit einer schwarzen Kapuzenjacke, einer schwarzen Hose mit seitlichen Streifen und schwarzen Schuhen. Zum Tatzeitpunkt habe er zudem noch eine schwarze Sturmhaube getragen.

Das Kommissariat 13 ermittelt im Fall des Raubes und sucht Zeuginnen und Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Angaben zur Identität des Täters machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0431 / 160 3333 entgegen.

Ricarda Blucha

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell