POL-KI: 240826.2 Kiel: Katzenbesitzerin von eigenem Haustier attackiert

Kiel (ots)

Am Sonntagabend kam es in Gaarden zu einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz. Gegen 20:00 Uhr erhielt die Leitstelle Kenntnis, dass eine Person sich in einem Zimmer ihrer eigenen Wohnung eingeschlossen habe, da sie von ihrer eigenen Katze attackiert werde.

Vor dem Eintreffen der Polizei hatten bereits Nachbarn versucht der Katzenbesitzerin zu helfen, auch diese schreckten jedoch vor dem aggressiven Haustier zurück. Schlussendlich gelang es den alarmierten Beamten, gemeinsam mit Kollegen der Feuerwehr und dem Einsatz von Pfefferspray, die Katze einzufangen.

Diese wurde im Anschluss in die Obhut des Tierheims übergeben und der Besitzerin ist es wieder möglich sich frei in ihrer Wohnung zu bewegen. Was den Ausschlag für den Ausnahmezustand der Katze gegeben hat, konnte bisher noch nicht ermittelt werden. Nach der ganzen Aufregung sind jedoch sowohl Tier als auch Mensch wohlauf.

Ricarda Blucha

