POL-KI: 240826.1 Kiel: Küchenchaos - Kanadagans auf Stippvisite

Samstagabend kam es zu einem ungewöhnlichen Einsatz für die Beamtinnen und Beamten des 2. Polizeireviers Kiel. In der Innenstadt hatte sich eine Gans in eine Wohnung verirrt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnte die Kanadagans unversehrt in die freie Natur verbracht werden.

Die herbeigerufenen Einsatzkräfte staunten nicht schlecht, als sie die Gans Samstagabend gegen 21 Uhr bei ihrem Streifzug in einer Wohnung in der Kehdenstraße antrafen. Die Kanadagans hatte es sich, ganz ohne Einladung, in der Küche gemütlich gemacht und inspizierte das kulinarische Angebot. Dabei blieb leider kein Topf auf dem anderen. Nach einer kurzen, aber spannenden Verfolgungsjagd durch die Wohnung - die Gans erwies dabei erstaunliche Wendigkeit - konnte das tierische Abendteuer beendet werden. Die Polizeibeamtin fing das Tier behutsam ein und wickelte es in eine Decke. Die Gans wurde wohlbehalten in ihr natürliches Umfeld am Kleinen Kiel entlassen und dürfte ihre Erkundungstour fürs Erste beendet haben. Das Tier wurde nach der Aktion auf den Namen "Lukas" getauft.

Die Wohnungsmieter nahmen das unerwartete Gänse-Dinner mit Humor und haben die Situation mit einem Augenzwinkern aufgenommen. Sie können nun mit dieser tierischen Geschichte beim nächsten Nachbarschaftstreffen auftrumpfen. Wir hoffen, dass Lukas sich künftig auf die freie Natur beschränkt.

