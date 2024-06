Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Einbruch in Wohnhaus

Südlohn (ots)

Tatort: Südlohn-Oeding, Look;

Tatzeit: 26.06.2024, zwischen 06.30 Uhr und 16.15 Uhr;

Gewaltsam in eine Scheune eingedrungen sind Unbekannte am Mittwoch in Südlohn-Oeding. In dem Objekt hebelten die Täter eine Verbindungstür auf, welche in das angrenzende Wohnhaus führt. Ob die Täter daraus etwas entwendet haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Zu dem Geschehen kam es am vergangenen Mittwoch zwischen 06.30 Uhr und 16.15 Uhr an der Straße Look. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell