POL-BOR: Gronau - Akkuschrauber gestohlen

Südlohn (ots) - Tatort: Südlohn-Oeding, Look; Tatzeit: zwischen 25.06.2024, 22.30 Uhr, und 26.06.2024, 08.00 Uhr; Mehrere akkubetriebene Werkzeuge entwendeten Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Südlohn-Oeding. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Schuppen an der Straße Look. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (ms) Kontakt für Medienvertreter: ...

