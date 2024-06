Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Kind von Pkw erfasst

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Kreisverkehr Am Josefshaus / Gronauer Straße;

Unfallzeit: 26.06.2024, 07.40 Uhr;

Leichte Verletzungen erlitten hat ein 12-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Gronau. Eine 46-jährige Autofahrerin befuhr am Mittwochmorgen gegen 07.40 Uhr die Straße Am Josefshaus in Fahrtrichtung Gronauer Straße. Am dortigen Kreisverkehr beabsichtigte der Junge mit seinem Fahrrad die Fahrbahn über den Zebrastreifen zu überqueren. Es kam zum Zusammenstoß. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht. Dort konnte er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. (ms)

