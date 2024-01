Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Hinweise zu Verkehrsbehinderungen im Zusammenhang mit den Protestaktionen der Landwirte im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Offenburg

Mittelbaden (ots)

Das Polizeipräsidium Offenburg weist daraufhin, dass in der Zeit vom 5.1.2024 bis zum 15.1.2024, im Rahmen der "Aktionstage der Landwirte", im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Offenburg mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen ist. Bislang sind verschiedene angemeldete Verdammlungen im Bereich des gesamten Polizeipräsidiums bekannt, die bereits in den frühen Morgenstunden des kommenden Montags (8.1.2024) zu Verkehrsstörungen führen dürften. Die Polizei steht hierzu im engen Austausch mit den zuständigen Behörden und Kommunen. Die Polizei wird am Montag in regelmäßigen Zyklen über die aktuelle Lage berichten.

/vo

