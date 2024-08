POL-KI: 240826.3 Schönkirchen: Radfahrerin nach Sturz verletzt - Zeugen gesucht

Kiel (ots) - Am Sonntagabend kam es in Gaarden zu einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz. Gegen 20:00 Uhr erhielt die Leitstelle Kenntnis, dass eine Person sich in einem Zimmer ihrer eigenen Wohnung eingeschlossen habe, da sie von ihrer eigenen Katze attackiert werde. Vor dem Eintreffen der Polizei hatten bereits Nachbarn versucht der Katzenbesitzerin zu helfen, auch ...

mehr