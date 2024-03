POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahrzeugführer unter Einfluss von Betäubungsmittel

Delmenhorst (ots) - Unbekannte entwendeten am Dienstagvormittag, 12. März 2024 mehrere hochwertige Werkzeuge aus einem Gartenhaus in der Bürgermeister-Schetter-Straße in Wildeshausen. In der Zeit von Dienstag, 12. März 2024, 11:00 Uhr und 13:00 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Personen auf das Grundstück und entwendeten aus dem dortigen Gartenhaus Diebesgut in ...

