Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240826.6 Kiel: mehrere Verstöße bei Verkehrskontrolle festgestellt

Kiel (ots)

Am Freitag führte das 2. Polizeirevier eine gezielte Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt auf den Radverkehr durch und stellte zahlreiche Verstöße fest. Insgesamt wurden 28 Verkehrsteilnehmer mit Buß- und Verwarngeldern belegt. Zudem leiteten die Beamten mehrere Strafverfahren ein.

Die Beamtinnen und Beamten kontrollierten von 09 Uhr bis 17 Uhr im Innenstadtbereich an verschiedenen Örtlichkeiten, sowohl stationär als auch mobil. In den Vormittagsstunden kontrollierten die Einsatzkräfte zunächst an der Hörnbrücke, später richteten sie die Kontrollstelle im Bereich Sophienblatt / Herzog-Friedrich-Straße ein. Hierbei stellten sie hauptsächlich Verstöße gegen das Durchfahrverbot für Kraftfahrzeuge fest. Ein Radfahrer führte ein gestohlenes Fahrrad mit. Zudem konnten die Beamten einen Schlagring, eine Pfefferpistole und Betäubungsmittel sicherstellen.

In den Nachmittagsstunden unterstützte der Kommunale Ordnungsdienst die Kontrollen. Hier richteten die Kräfte ein besonderes Augenmerk auf den Bereich der Fußgängerzone, aber auch auf den Bereich der Raiffeisenstraße und der Hörnbrücke.

Insgesamt leiteten die Polizeikräfte 28 Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, darunter falsche Fahrbahnbenutzung oder Befahren der Fußgängerzone. Zudem fertigten sie eine Anzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln, zwei Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und des Führens einer Anscheinswaffe oder verbotenen Gegenständen.

Die Dienststellen der Polizeidirektion Kiel werden auch in Zukunft gleichartige Kontrollen im Rahmen der Verkehrssicherheitsinitiative zur Bekämpfung von Unfällen unter Beteiligung von Radfahrenden durchführen.

Stephanie Lage

