Kiel (ots) - Am 24.08.2024 gegen 08:15 Uhr ereignete sich in der Rossmann Filiale am Bebelplatz eine Raubtat. Kurz nach Ladenöffnung betrat eine vermummte, männliche Person den Eingangsbereich des Geschäfts und erbeutete einen mittleren dreistelligen Geldbetrag. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach jetzigem Ermittlungsstand zwang der Täter die anwesende Mitarbeiterin unter Vorhalt eines Messers ...

mehr