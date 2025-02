Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche, Unfallfluchten, Widerstand

Aalen (ots)

Waiblingen: Einbruch in Telefonshop

Unbekannte Täter gelangten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam in einen Telefonshop in der "Lange Straße". Aus dem Ladengeschäft wurde Ware im Wert von etwa 7.500 Euro entwendet. Das Polizeirevier Waiblingen bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07151 9500.

Schorndorf: Unfallflucht - Jugendliche leicht verletzt

Am Mittwoch, gegen 13:00 Uhr befuhr ein unbekannter Autofahrer die Krummhaarstraße. Auf Höhe eines Fußgängerüberweges erkannte der Autofahrer zu spät, dass eine 15-jährige Jugendliche die Straße überqueren wollte. Es kam zur Berührung zwischen Fußgängerin und Auto. Der unbekannte Fahrer stieg kurz aus, sprach mit der Jugendlichen und entfernte sich sodann unerlaubt vom Unfallort. Die 15-Jährige wurde leicht am Bein verletzt. Bei dem Auto soll es sich um einen dunklen PKW gehandelt haben. Zum unbekannten Autofahrer ist bekannt, dass es eine männliche Person im Alter zwischen 40 und 60 Jahren gewesen sei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 mit der Polizei in Schorndorf in Verbindung zu setzen.

Spiegelberg: Versuchter Einbruch

Am Mittwoch zwischen 07 Uhr und 12:45 Uhr versuchte ein Dieb sich Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße Im Weiler zu verschaffen. Da ihm dies nicht gelang entfernte er sich wieder von der Örtlichkeit, jedoch verursachte er Sachschaden an der Haustüre des Gebäudes. Der Polizeiposten Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07193 352 um Hinweise zum noch unbekannten Einbrecher.

Backnang: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch zwischen 00 Uhr und 16:30 Uhr ein Garagentor in der Eugen-Adolff-Straße. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Fellbach: Widerstand nach Streitigkeiten

Am Mittwochabend gegen 20 Uhr wurde die Polizei nach Streitigkeiten in die Maicklerstraße gerufen, dort weigerte sich ein 35-jähriger Mann eine dortige Wohnung zu verlassen. Der Mann kam auch der Aufforderung der Beamten, die Räumlichkeiten zu verlassen nicht nach und beleidigte die Beamten stattdessen fortwährend. Er wurde durch die Beamten unter Zwang aus der Wohnung gebracht, hierbei leistete er Widerstand und trat nach den Polizeibeamten. Der 35-Jährige wurde in Gewahrsam genommen, gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell