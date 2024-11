Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Klettergerüst der Grundschule Beuren (Hochwald)

Beuren (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 07.11.2024, 16:00 Uhr bis Freitag, 08.11.2024, 12:00 Uhr wurde an der Grundschule in Beuren (Hochwald) ein Klettergerüst von derzeit unbekannten Tätern beschädigt. Die Täter beschädigten dabei ein Seil des Klettergerüstes. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hermeskeil zu melden.

