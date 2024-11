Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Die Wochenendbilanz der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Bild-Infos

Download

Idar-Oberstein (ots)

Insgesamt 78 Einsätze verzeichnete die Polizei am vergangenen Wochenende. Es wurden 16 Strafanzeigen gefertigt, 16 Verkehrsunfälle aufgenommen und 46 so genannte "sonstige Vorgänge" bearbeitet. Hierunter fallen alle Einsätze, bei denen keine strafrechtliche Handlung vorliegt, wie z.B. Ruhestörungen, Vermisste oder hilflose Personen.

Durch eine Autopanne aufgeflogen - Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Wenig Glück hatte am Samstag ein 35-jähriger, dessen Fahrzeug im Bereich Rhaunen eine Panne hatte. Durch eine aufmerksame Zeugin wurde das verdächtige Fahrzeug gemeldet, weshalb sich eine Streife der Polizeiinspektion Idar-Oberstein nach Rhaunen begab. Dort konnten die den 35-jährigen Fahrer mit seinem BMW an der Einfahrt zu einem Kundenparkplatz feststellen und kontrollieren. Während der Kontrolle wurde festgestellt, dass der polizeibekannte Mann keinen Führerschein besaß. Zudem konnten Anhaltspunkte auf einen zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Der Fahrzeugschlüssel und die Zulassungsbescheinigung Teil 1 wurden sichergestellt und dem Fahrer im Anschluss eine Blutprobe entnommen.

Verfolgungsfahrt von Idar-Oberstein, über Rötsweiler-Nockenthal bis nach Hettenrodt - Führerschein beschlagnahmt und Blutprobe entnommen

Am Sonntagmorgen, gegen 4 Uhr, beabsichtigte eine Streife der Polizeiinspektion Idar-Oberstein einen PKW an dem ein Kennzeichen aus dem Westerwaldkreis angebracht war, in Höhe des Stadttheaters zu kontrollieren. Trotz eingeschaltetem "STOPP"-Anhaltezeichen machte das Fahrzeug keinen Anschein anhalten zu wollen. Im Einmündungsbereich Emil-Kirchmann-Brücke beschleunigte das Fahrzeug und bog anschließend in die Mainzer Straße ab. Folglich kam es zu einer Verfolgungsfahrt durch die Ortschaften Rötsweiler-Nockenthal und Siesbach. Zu einer konkreten Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es nach aktuellem Stand der Ermittlungen nicht. Nachdem zwischenzeitlich der Sichtkontakt verloren wurde, konnte das Fahrzeug zwischen Hettenrodt und Veitsrodt geparkt aufgefunden werden. Der Fahrer war stark alkoholisiert. Er gab an lediglich ausnüchtern zu wollen. Dem 23-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und der Fahrzeugschlüssel seiner Mutter übergeben.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell