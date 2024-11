POL-PDTR: Eintracht Trier gegen Hessen Kassel - Fanbus mit Steinen beworfen

Birkenfeld (ots) - In der Zeit vom 07.11.2024 20:00 Uhr und 08.11.2024 11:30 Uhr kam es in der Friedrich-August-Straße in Birkenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht. Beim Vorbeifahren streift der Unfallverursacher den in Höhe der Agip-Tankstelle am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten PKW und beschädigt hierbei den Außenspiegel des Fahrzeugs. Ohne sich jedoch um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernt ...

