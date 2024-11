Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Dreister Ladendiebstahl - Zeugen gesucht

Hermeskeil (ots)

Zu einem dreisten Ladendiebstahl kam es am Freitag, 08.11.24 gegen 14.00 Uhr, in einem Hermeskeiler Einkaufsmarkt in der Gusenburger Straße. Der noch unbekannte Täter füllte zunächst einen Einkaufswagen mit diversen Artikeln. Vor einer Notausgangstür steckte er einen Teil der Ware in seine Kleidung. Danach flüchtete er durch Öffnen der Notausgangstür aus dem Markt. Von Zeugen wird der Täter wie folgt beschrieben:

- männlich - dunkelhäutig - schwarze Mütze - dunkler Trenchcoat - orangefarbene Hose

Die Polizei geht davon aus, dass der Täter nicht alleine gehandelt hat. Deshalb ergeben sich folgende Fragen: Wer hat zu der genannten Zeit verdächtige Beobachtungen hinsichtlich weiterer Personen und Fahrzeuge gemacht? Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen? Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Hermeskeil, Tel. 06503/9151-0 oder E-Mail: pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell