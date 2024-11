Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kennzeichendiebstahl in der Trierer Straße in Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

Im Zeitraum vom 29.10.2024, 14:30 Uhr, bis 31.10.2024, 08:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter das hintere Kennzeichenschild eines Vans (Mercedes-Benz). Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt am Straßenrand in der Trierer Straße in Hermeskeil geparkt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06503/9151-0 oder per Mail unter pihermeskeil.wache@poizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell