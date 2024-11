Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Geparkter Pkw beschädigt

Wasserliesch (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 06.11.2024, 19:30 Uhr bis zum heutigen Nachmittag, 07.11.2024, 13.30 Uhr, wurde ein in Höhe der Hauptstraße 49 in Wasserliesch geparkter Pkw am Außenspiegel beschädigt. Vermutlich ist der Schaden durch einen vorbeifahrenden Pkw verursacht worden. Das Verursacherfahrzeug entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall bzw. dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Konz unter der Tel.-Nr.: 06501/9268-0 in Verbindung zu setzen.

