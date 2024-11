Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahrraddiebstahl auf dem Umweltcampus

Neubrücke (ots)

In der Nacht vom Montag, den 28.10.2024 auf Dienstag, den 29.10.2024 Uhr wurde am Umweltcampus in Birkenfeld ein Fahrrad aus der Fahrradgarage des Gebäudes 9907 entwendet. Der Nutzer hatte sein Fahrrad mit einem Fahrradschloss an den dortigen Fahrradständern befestigt. Ein Unbekannter verschaffte sich Zutritt zu der Fahrradgarage, durchtrennte das Fahrradschloss und entwendete das blau/schwarze Mountainbike der Marke Cube. Täterhinweise liegen derzeit keine vor. Zeugen, die Hinweise geben können, setzen sich bitte mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung.

