POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht am Krankenhaus Birkenfeld

Schweich (ots) - Am 08.11.2024, zwischen 12:00 Uhr und 18:00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem orangefarbenen Kleinwagen in der Straße Im Pöhlen in Schweich. Unbekannte Täter zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand den dort ordnungsgemäß geparkten PKW über die gesamte rechte Fahrzeugseite. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder den ...

