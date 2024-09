POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Junger Radfahrer bei Verkehrsunfall in Brake verletzt +++ Verursacher gesucht

Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst wurde am Mittwoch, 18. September 2024, 16:10 Uhr, eine junge Radfahrerin verletzt. Die Elfjährige aus Delmenhorst war auf der falschen Seite des Radwegs an der Stedinger Straße in Richtung Schönemoorer Straße unterwegs. An der Einmündung zum Jute-Center missachtete sie zudem das für sie geltende Rotlicht ...

