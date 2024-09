Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand einer Mülltonne in Bookholzberg +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Ein Zeuge ist am frühen Donnerstag, 19. September 2024, auf einen Brand in Bookholzebrg aufmerksam geworden und hat die Feuerwehr alarmiert. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden.

Gegen kurz vor 03:00 Uhr ist der Anwohner durch Geräusche aus dem Schlaf gerissen worden. Beim Blick aus dem Fenster sah er, dass an der Hauswand einer Apotheke in der Stedinger Straße ein Gegenstand in Flammen stand. Die umgehend alarmierte Feuerwehr aus Bookholzberg rückte mit 25 Einsatzkräften aus und hatte den Brand schnell gelöscht. Beim brennenden Gegenstand handelte es sich um eine Mülltonne, die komplett zerstört wurde. An der Fassade des Gebäudes, in dem sich neben der Apotheke auch Wohnungen befinden, entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro.

Die ersten Ermittlungen vor Ort deuteten auf Brandstiftung als Ursache hin. Die Polizei bittet deshalb um Hinweise von Zeugen. Wer zwischen 02:30 und 03:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Ortskern von Bookholzberg gesehen hat, möge sich bitte unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell