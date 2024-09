Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Autofahrer angegriffen und leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Ein Autofahrer wurde am Nachmittag von Dienstag, 17. September 2024, im Stadtgebiet von Delmenhorst von bislang unbekannten Personen zum Anhalten gezwungen und im weiteren Verlauf geschlagen. Von den Angreifern liegen Beschreibungen vor, die zur Identifizierung führen könnten.

Der 45-jährige Delmenhorster war gegen 16:00 Uhr mit einem VW auf der Bürgermeister-Koch-Straße in Richtung Jägerstraße unterwegs. In Höhe der Breslauer Straße trat ein Mann auf die Straße, zwang den langsam fahrenden 45-Jährigen so zum Anhalten und trat in der Folge gegen das Auto. Als der Autofahrer daraufhin ausstieg, schlug der Mann auf ihn ein. Der 45-Jährige flüchtete sich zurück ins Auto. Der Angriff, in den sich nun ein weiterer Mann einschaltete, wurde aber fortgesetzt. Auch der zweite Mann trat gegen den VW und versuchte, den 45-Jährigen aus dem Auto zu zerren. Nachdem eine Anwohnerin dem Autofahrer zu Hilfe eilte, beendeten die beiden Männer den Angriff und flüchteten mit Fahrrädern in Richtung Düsternortstraße und von dort in Richtung Brendelweg. Der 45-Jährige erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen und verzichtete zunächst auf eine medizinische Behandlung. Am VW entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro.

Der Mann, der den Autofahrer gestoppt hatte, wurde beschrieben als

- ungefähr 40-50 Jahre alt - bekleidet mit einer schwarzen Jacke - und einer dunklen Cargohose - ein Arm war weiß bandagiert/eingegipst - fuhr ein Fahrrad mit einem auffälligen, gelben Kinderanhänger

Der zweite Mann, der den Angriff fortsetzte, war

- ebenfalls ca. 40-50 Jahre alt - bekleidet mit einer weißen Jacke - und einer schwarzen Hose - fuhr ein dunkles Herrenrad

Wer die Männer gesehen hat und weitere Angaben zu ihrer Identität machen kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Delmenhorster Polizei in Verbindung zu setzen.

