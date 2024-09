Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 in Lohne

Bild-Infos

Download

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Dienstag, 17. September 2024, kurz vor Mitternacht, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Lohne entstanden. Personen wurden aber nicht verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr ein 61-jähriger Mann aus dem Kreis Unna mit einem SUV mit Wohnanhänger die Autobahn in Richtung Osnabrück. Kurz hinter der Anschlussstelle Lohne/Dinklage kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit den äußeren Schutzplanken. Nach dem Gegenlenken schleuderte er über die Fahrbahn, kollidierte in der eingerichteten Baustelle mit der mobilen Schutzwand in der Mitte und drehte sich. Der Wohnanhänger kippte auf die Seite, das Gespann kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand.

Sowohl am SUV als auch am Wohnanhänger entstanden erhebliche Schäden in Höhe von ungefähr 40.000 Euro. Bis zur Bergung beider Fahrzeuge war die Richtungsfahrbahn Osnabrück blockiert, der Verkehr musste an der Anschlussstelle Lohne/Dinklage abgeleitet werden. Auch in der Gegenrichtung kam es zu Behinderungen, weil die mobile Schutzwand verschoben war und in den linken Fahrstreifen ragte. Gegen 01:45 Uhr war die Unfallstelle und konnte wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell