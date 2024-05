Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Suderwick - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Bocholt-Suderwick (ots)

Tatort: Bocholt-Suderwick, Wiggerstraße;

Tatzeit: zwischen 26.05.24, 11.00 Uhr, und 28.05.24, 08.30 Uhr;

Zwischen Sonntag, 11 Uhr, und Dienstag, 08.30 Uhr, versuchte ein noch unbekannter Einbrecher durch ein Kellerfenster in ein Wohnhaus an der Wiggerstraße einzudringen. Er hatte die Scheibe des Fensters eingeschlagen, konnte aber wegen einer zusätzlichen Sicherung nicht in das Haus eindringen. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell