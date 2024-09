Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Versuchter Einbruch in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 17. September 2024, in der Zeit von 14:45 Uhr bis 19:00 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Pestalozzistraße einzudringen, was aber misslang.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich unter 04731/2694-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell